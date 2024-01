Zum Dezemberstart beliefern uns unter anderem Judas Priest, Cobra Spell und Lord Of The Lost mit brandneuem Videomaterial.

Auch diese Woche wurde die Rock- und Metal-Welt um neue Musikvideos bereichert. Während 2023 in seine letzten Runden geht, nehmen Judas Priest, Bruce Dickinson und Co. noch einmal Fahrt auf, um uns auf den letzten Metern dieses Jahres zu begleiten. Einen gediegenen Anfang machen die brasilianischen Power-Metaller Angra, die nun den offiziellen Videoclip zu ihrer Ballade ‘Vida Seca’ präsentieren. Die Metalcoreler Any Given Day holen sich Annisokay für ihre neue Single ‘H.A.T.E.’ mit an Bord. Bjørkø, Marko Hietala und Petronella Nettermalm veröffentlichen ihre gemeinsame Single ‘Whitebone Wind’ samt Musikvideo. THE HEARTROOT, das Album des Amorphis-Gitarristen, erscheint heute! 2024 erscheint das…