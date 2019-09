Kurz nach der Bekanntgabe seiner Krankheit im Februar 2018 gründete Glenn Tipton die Parkinson-Stiftung, die bis jetzt satte 150.000 Dollar sammeln konnte.

Die Erlöse der von Glenn Tipton ins Leben gerufenen Parkison-Stiftung gehen allesamt an eine neue, zukunftsweisende Behandlungsmethode. Diese nennt sich "MR-guided focused ultrasound thalamotomy" (etwa "magnetresonanzgesteuerte, fokussierte Ultraschall-Thalamotomie"). Noch steckt diese Art der Behandlung in den Kinderschuhen, konnte allerdings schon erste Erfolge verzeichnen. Hinsichtlich eines durch Parkinson verursachten Zustands namens essenzieller Tremor wurde die neue Methode bereits äußerst erfolgreich durchgeführt. Aufgrund der enormen Menge an gesammelten Spenden meldete sich Glenn Tipton via Facebook an seine beziehungsweise die Judas Priest-Fans. "Ich möchte ein kolossales DANKE SCHÖN an euch alle loswerden, die sich The Glenn Tipton Parkinson's Foundation-Wohltätigkeits-T-Shirts gekauft haben, welche es…