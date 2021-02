Rob Zombie: Neues Album bereits seit einigen Jahren fertig

auch interessant

Rob Zombie veröffentlicht am 12. März sein siebtes Studioalbum THE LUNAR INJECTION KOOL AID ECLIPSE CONSPIRACY. Die Platte hat der Musiker aber schon seit einer Weile fertig in der Schublade liegen. Das erzählte er gegenüber dem Revolver Magazin. Auf die Frage hin, ob sein neues Album während des Covid-Lockdown entstanden sei, meinte Rob Zombie: „Nein, es war längst fertig. Es war bereits vor einigen Jahren fertig.“

Dennoch entschied sich der Rocker und Filmemacher dazu, mit der Veröffentlichung seines Werkes zu warten. Wieso? Das erklärte er folgendermaßen: „Ich mag es, an Platten über einen langen Zeitraum hinweg zu arbeiten. Wir würden für gewöhnlich eine Weile dran arbeiten, dann würden wir auf Tour gehen, anschließend wieder zurückkommen und eine Weile dran arbeiten und dann wieder auf Tour gehen… Und dann als ich daran dachte, es herauszubringen, geriet mein letzter Film ‚3 From Hell‘ ins Rollen.

Also dachte ich mir, ich werde keine Platte veröffentlichen, während ich gerade an einem Film arbeite, weil ich dann nichts tun kann, um die Platte zu promoten. Also habe ich gewartet, bis die Sachen für den Film vorbei waren, und gerade als wir wieder loslegen wollten, kam das ganze Covid-Zeug und ich dachte: ‘Okay, wir werden das aussitzen’. Wir haben das Ganze beobachtet und wussten nicht, ob wie abwarten sollten. Es könnte ewig so weitergehen. Deswegen dachte ich mir schließlich: ‘Lass uns die Platte einfach rausbringen.’“