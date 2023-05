Angenehme Rochade für die niederländischen Metallica-Fans: Five Finger Death Punch können am Samstag nicht in Amsterdam spielen, Floor Jansen springt ein.

Metallica starten in wenigen Tagen ihre Europatournee zum neuen Album 72 SEASONS. Los geht es am 27. und 29. April in Amsterdam. Eine der vier Vorbands musste nun jedoch kurzfristig ihren Auftritt absagen. So können die Modern-Metaller Five Finger Death Punch (5FDP) die Show in der niederländischen Hauptstadt nicht wahrnehmen. Der Grund ist: Frontmann Ivan Moody muss sich nach eine dringenden Operation erst noch vollständig erholen. Und das dauert länger als erwartet. Gesundheit geht vor "Wie viele von euch wissen, musste Ivan kürzlich unters Messer, um eine akute Leistenverletzung zu beheben", erklären Five Finger Death Punch die Situation. "Es stellte sich…