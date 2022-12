„BastiBasti“ von Callejon stellt sich dem Eternia-Einbürgerungstest! Erkennt der Sänger alle ‘He-Man’-Freunde und Widersacher der ‘Masters Of The Universe’?

Wie gut kennt sich Callejon-Sänger und Songwriter Bastian "BastiBasti" Sobtzick in ‘Masters Of The Universe’ aus? METAL HAMMER prüfte den Frontmann in der ultimativen Challenge. Scare Glow, Stinkor, Beast Man und Co. wecken Erinnerungen an vergangene Zeiten – passend zum neuen Callejon-Album ETERNIA. Zwanzig Jahre Callejon wird gefeiert mit einem neuen Album der Metalcore-Poeten. Bevor ETERNIA am 28.10. erschien, sprachen wir im METAL HAMMER-Podcast mit Sänger, Songwriter und Produzent Bastian "BastiBasti" Sobtzick über die neuen Songs – von Tantalosqualen über die Scorpions bis zu He-Man und den ‘Masters Of The Universe’ wird nichts ausgelassen. Zudem findet ihr in der aktuellen…