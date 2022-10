Iron Maiden haben demnächst ein wahres Schmankerl für ihre Fans: THE NUMBER OF THE BEAST erscheint zum 40. Jubiläum als schickes 3-Fach Vinyl.

Um das 40. Jubiläum des legendären Iron Maiden-Albums THE NUMBER OF THE BEAST zu feiern, bringen Steve Harris und Co. sowie die Plattenfirma BMG den Longplayer als edles, dreifaches Vinyl auf den Markt. Ab 19. November ist die Platte unter anderem hier erhältlich. Der Clou: Zum ersten Mal ist nun auch der 1982 als B-Seite veröffentlichte Fanliebling ‘Total Eclipse’ auf der Scheibe enthalten. Bandboss Steve Harris kommentiert dies: "Bei dieser Vinylveröffentlichung haben wir die Chance den Song ‘Total Eclipse’ zum ersten Mal an seinen rechtmäßigen Platz auf dem Album zu setzen. Der Grund, warum das Lied es nicht ursprünglich auf…