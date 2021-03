In diesem Jahr erwartet uns sehr wahrscheinlich noch ein neues Dream Theater-Album. Laut Mike Mangini seien die Drum-Parts überaus energetisch.

Dream Theater arbeiten derzeit an einem neuen Album. Der Nachfolger zum 2019 erschienenen DISTANCE OVER TIME ist noch für dieses Jahr angekündigt. Schlagzeuger Mike Mangini ist mit den Drum-Parts für das mittlerweile 15. Studioalbum kürzlich fertig geworden. Über Facebook schrieb er über das neue Material unter anderem: "Ich habe seit Annihilator auf keinem Album mehr so unerbittlich voller Energie von Anfang bis Ende gespielt wie auf diesem. Aber das Wilde ist die Menge an Vintage-Dream Theater-Melodien, die mit dieser Art von Energie einhergehen. Ich habe mir meine alten und neuen musikalischen Fertigkeiten zuvor noch nie auf so fortgeschrittene Weise zu…