Ronnie James Dio: Unveröffentlichter Song soll erscheinen

Ein unveröffentlichter Song von Ronnie James Dio, den der Sänger kurz vor seinem Tod mit dem Gitarristen Doug Aldrich aufnahm, soll bald auf einer Sammelveröffentlichung bisher unbekannten Materials erscheinen. Besagter Song wurde während der Sessions zu MAGICA II aufgenommen – ein Nachfolgealbum des 2000 erschienen MAGICA, das der Musiker allerdings zu Lebzeiten nicht mehr fertigstellen konnte.

In einem Interview mit KFMA Rock 102.1 sprach Ronnies Witwe und langjährige Managerin Wendy Dio über das Vorhaben, unbekanntes Archivmaterial zu veröffentlichen. „Ich arbeite daran, was als nächstes herauskommen wird“, sagte sie. Ich arbeite an einem Album mit unveröffentlichte Sachen oder Dingen, die die Leute noch nicht gehört haben haben. Dinge, die bisher unbekannt waren. Ich bin derzeit dabei, das zusammenzustellen. Und es gibt einen unveröffentlichten Titel, an dem Ronnie kurz vor seinem Tod mit Doug Aldrich gearbeitet hat. Dieser Song wird dort zu hören sein.“

Empfehlung der Redaktion Motörhead: Seltenes ‘Enter Sandman’-Cover digital erhältlich Heavy Metal, Thrash Metal Motörhead veröffentlichen nach 25 Jahren ihr seltenes ‘Enter Sandman’-Metallica-Cover auf allen gängigen Streaming-Plattformen und zum Kauf als Vinyl. Doug Aldrich war zwischen 2002 und 2006 Gitarrist der Band Dio. Bereits 2017 sprach er in einem Interview mit Roppongi Rocks über die unveröffentlichte Zusammenarbeit mit Ronnie. Er erklärte: „Ich habe ein Demo von Ronnie mit einem unveröffentlichten Lied, das noch nie jemand gehört hat. Ich habe es Wendy angeboten und ich weiß nicht, ob sie es vielleicht inzwischen vergessen hat. Aber ich sagte: ‚Ich habe hier dieses Lied. Es ist wirklich eindringlich.’“ Nun wird besagte Zusammenarbeit also wohl doch noch das Licht der Welt erblicken, wie es scheint. Das ist allerdings nicht das einzige Stück von Ronnie James Dio, das das Ergebnis besagter Aufnahmesession ist. 2012 erschien mit ‘Electra’ auf THE VERY BEST OF VOL. 2 bereits ein Lied, das während der Arbeit an MAGICA II entstanden ist.

