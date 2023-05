Metallica feierten am gestrigen 27. April 2023 in Amsterdam einen gelungenen Auftakt ihrer Konzertreise zum neuen Album 72 SEASONS.

Metallica haben am gestrigen Abend (Donnerstag, 27.04.2023) das erste von zwei Konzerten in Amsterdam absolviert und damit den Startschuss für ihre Europatournee gegeben. Bei der Show der "M72"-Tour in der Johan-Cruyff-Arena kam ein spektakuläres neues Bühnen-Design zum Einsatz, bei dem James Hetfield und Co. auf einem kreisförmigen Steg spielen. Im Inneren befindet sich der sogenannte "Snake Pit", in dem total eingefleischte Fans dem Stelldichein beiwohnen. Gelungener Auftakt Die Formation tritt in jeder Tour-Stadt zwei Mal auf -- und spielt dabei zwei komplett unterschiedliche Setlists. Das zweite Gastspiel in der niederländischen Hauptstadt findet am morgigen Samstag, den 28. April 2023, statt.…