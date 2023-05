Metallica haben Verlangen nach Weiterentwicklung

Laut Schlagzeuger Lars Ulrich tragen Metallica einen tiefen sowie starken Drang in sich, sich musikalisch neu auszuprobieren und Experimente zu wagen. Dies gab der 59-Jährige im Interview mit dem japanischen Journalisten Masa Ito zu Protokoll. Manchmal täte es die Gruppe damit ziemlich weit, und manchmal etwas weniger weit treiben.

Weiter, immer weiter

„Ich denke, innerhalb von Metallica gab es immer ein Verlangen danach, weiter zu forschen und voranzuschreiten und weiter verschiedene Sachen auszutesten“, erläutert Ulrich. „Das ist eine Reise, die seit 40 Jahren andauert. Zu manchen Zeiten auf dieser Reise wurden mehr Felsen und Steine umgedreht, da wurde mehr erforscht, es gab mehr Neugier. Zu anderen Zeiten haben wir uns bedeckt gehalten. Es gab Zeiten, da sind wir vor unserer Vergangenheit davongelaufen. Dann wiederum gab es Zeiten, in denen wir das genaue Gegenteil von dem der vorherigen Platte gemacht haben.

Zu verschiedenen Zeiten während dieser mehr als 40 Jahre schlägt diese Reise also in verschiedene Extreme aus. Doch wir haben versucht, nichts anderes als das zu tun, was zur jeweiligen Zeit in unseren Herzen, Köpfen, Seelen sowie im besten Sinne unserer Instinkte war. Und das war immer, die beste Musik zu machen, die das repräsentiert, was sich bei uns gedanklich und emotional abgespielt hat. Manchmal sind wir dabei vielleicht zu weit gegangen, manchmal vielleicht nicht weit genug. Aber wir haben eine Verpflichtung zur Vergangenheit verspürt. Wir wurden von der Vergangenheit inspiriert, doch wollten immer nach vorne gehen. Und ich finde, dieses Album ist ein Teil davon. In diesem Sinne bin ich sehr stolz auf die Scheibe.“

