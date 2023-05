Metallica: Kirk Hammett ist fast 9 Jahre trocken

In einem der zahlreichen Interviews zum neuen Metallica-Album 72 SEASONS sprach Kirk Hammett über seine persönliche Entwicklung in den letzten Jahren. Im Gespräch mit „So What!“ sprach der Lead-Gitarrist der Thrash Metal-Gruppe auch darüber, dass er seit fast neun Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt hat.

Inneres Wachstum

„Ich bin besser darin geworden, mich auszudrücken, meine Gefühle auszudrücken und nicht wegen meiner Gefühle verlegen zu sein“, offenbart der Metallica-Musiker. „Meine größte Tendenz ist Rückzug. Ich ziehe mich einfach von jedem und allem zurück. Ich habe die Fähigkeit, das zu tun. Und es ist nicht Entfremdung. Es geht mir dabei einfach darum, mich zurückzuziehen, weil mir alles zu viel ist. Also habe ich realisiert, dass ich diese Tendenz habe, und dass es besser für mich ist, die ganze Zeit das auszudrücken, was ich wahrhaftig fühle.“

Alsdann erklärte der Metallica-Mann noch, was seine Alkoholabstinenz mit seinem Wachstum als Mensch zu tun hat. „Ich bin ziemlich bald neun Jahre trocken. Darauf führe ich viel von meiner persönlichen Entwicklung zurück. Und ich wünschte, ich wäre schon vor einer langen Zeit trocken geworden, aber das war einfach nicht drin. Doch seitdem ich keinen Alkohol mehr trinke, hat sich alles in meinem Leben verbessert. Ich bin fokussiert und bringe mich nun in Situationen, die positiv und Win-Win sind, in denen ich dazu beitragen kann, dass es jemand anderem gut geht.

Und das Beste, was ich heutzutage machen kann, ist, einfach Wege dafür zu finden — sei es mittels Kunst, Musik, mit Leuten abzuhängen, kreative Sachen zu machen oder mit Menschen eine Verbindung herzustellen. Das ist es, was ich in diesen Tagen machen will. Und ich bin nicht mehr so chaotisch und unberechenbar wie früher.“

