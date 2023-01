Sabaton als „Aufklärer des Jahres 2022“ geehrt

Die Geschichtsenthusiasten Sabaton haben von der schwedischen Skeptikerorganisation eine Auszeichnung erhalten. Sänger Joakim Brodén, Bassist Pär Sundström, Schlagzeuger Hannes Van Dahl sowie die beiden Gitarristen Chris Rörland und Tommy Johansson wurden als „Aufklärer des Jahres 2022“ geehrt. Das Quintett ist damit die erste Musikgruppe, die diesen Preis bekommt. Zusammen mit dem Award erhalten Sabaton ein Preisgeld von 50.000 Schwedischen Kronen (circa 4.500 Euro). Vergeben wird der Award seit 1987 — und zwar in der Regel an Akademiker, Autoren, Journalisten und Publikationen, welche Erwartungen übertreffen, Menschen zu bilden und zu informieren.

Die Skeptikerorganisation hat Sabaton ausgezeichnet, weil die Band faktische Inhalte in ihre Musik integriert und historische Ereignisse wahrheitsgemäß mit der Unterstützung qualifizierter Historiker und Experten darstellt. „Sabaton kombinieren ihre künstlerische Arbeit mit bildenden Inhalten in einer einzigartigen Art und Weise“, kommentiert Pontus Böckman, Präsident der Skeptikerorganisation . „In einer Welt, in der wir permanent Fake News und Verschwörungstheorien ausgesetzt sind, werden faktisch recherchierte Informationen von einer Quelle veröffentlicht, von der man es nicht unbedingt erwartet — einer Heavy Metal-Band.“

Alles andere als Fake News

Des Weiteren gibt die schwedische Skeptikerorganisation zu Protokoll: „Indem die Band transparent damit umgeht, selbst keine Historiker zu sein, und sich auf Experten verlässt, demonstriert sie ein Bewusstsein, welches selbst Akademikern oft fehlt: Nämlich, dass sie den Grenzen ihres eigenen Wissens bewusst sind. Interviews und Berichte zeigen uns, dass Geschichte ein wissenschaftliches Feld ist, dessen Erkenntnisse sich permanent mit neuen Entdeckungen ändern können. Wir müssen bereit dafür sein, unsere Annahmen mit dem Auftauchen neuer Daten zu überprüfen und anzupassen. Das ist für sämtliche Wissenschaften fundamental.“

Sabaton-Bassist und -Manager Pär Sundström merkt an: „Wir hatten den bestmöglichen Start ins neue Jahr. Wir lieben es, Musik zu machen. Und wir haben viel Anerkennung für unsere Veröffentlichungen erhalten. Doch Anerkennung für die harte Arbeit und den Aufwand zu bekommen, der in die Themen unserer Songs geht, das ist ein anderes Level. Dies ist eine andere Art der Bestätigung, die uns alles bedeutet. Das geht uns sehr zu Herzen. Wir stecken etliche Stunden in jeden einzelnen Song und arbeiten dabei Hand in Hand mit Historikern und Akademikern, um sicherzugehen, dass alles, was wir veröffentlichen, richtig und faktengeprüft ist.

Dafür stehen wir und werden auch weiterhin dafür stehen. Was wir erschaffen, ist nicht nur Metal. Wir kreieren lebendige Bilder der Narrative rund um die Konflikte, die den ganzen Planeten umspannen. Und wir betrachten dies von einem neutralen Standpunkt aus. Es ist wichtig, dass diese Geschichten keinen Staub ansetzen. Wir müssen sie wieder ins Licht der Öffentlichkeit bringen, damit Menschen von vergangenen Vorfällen lernen. Wir wollen Leidenschaft für Geschichte erwecken und Neugierde unter unseren Hörern anregen. Ich möchte mich aufrichtig bei der schwedischen Skeptikerorganisation für diesen unglaublichen Ritterschlag bedanken. Es ist wahrlich eine Ehre.“

