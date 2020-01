Sabaton & Apocalyptica: Gemeinsamer Song veröffentlicht

Stolz präsentieren Sabaton nach dem großen Erfolg von ‘Fields Of Verdun’ ein weiteres Resultat der musikalischen Zusammenarbeit mit der finnischen Cello Rock-Band Apocalyptica. Mit dem Release der Single ‘Angels Calling’ erhalten die Fans einen weiteren Ausblick darauf, was sie auf der Europatournee erwartet. Ab dem 18. Januar finden die Termine in Deutschland statt.

‘Angels Calling’ war der erste Song über den Ersten Weltkrieg, der für das Album ATTERO DOMINATUS 2006 geschrieben wurde. In der Neuinterpretation zusammen mit Apocalyptica erhält er nun ein neues Gesicht. Aufgrund des Themas des Songs, dem aktuellem Album THE GREAT WAR, der kommenden Tour und der großen Nachfrage auf Seiten der Fans hat es ‘Angels Calling’ zurück auf die Setlist der Tour geschafft.

Fast 1.2 Mio. Aufrufe

Das Arrangement des Songs wurde im August festgelegt, als Apocalyptica für das Sabaton Open Air Falun besuchten. Aufgenommen wurde in den Black Lounge Studios von Jonas Kjellgren, die Parts von Apocalyptica wenig später in Finnland. Richard Erixon, der langjährige Videoproduzent Sabaton, fing die besten Momente während der Proben in Falun ein und schuf daraus ein Musikvideo für die Single. Dieses wurde am 21.11.2019 veröffentlicht und wurde bis heute fast 1.2 Millionen Mal aufgerufen.

„Wir möchten auf dieser Tour etwas anbieten, was wir noch nie getan haben, und als ich die Apocalyptica-Show in Madrid vor einigen Jahren besucht habe, hatte ich die klare Vision einer gemeinsamen Performance. Und here we are: Mit der besten Show, die wir je geschaffen haben“, so Pär Sundström über die Kooperation.

Weiterlesen METAL HAMMER präsentiert: Sabaton + Apocalyptica + Amaranthe In Deutschland wird man die drei Metal-Größen, angeführt von Sabaton, zwischen dem 18. Januar und dem 11. Februar 2020 erleben können. ‘Angels Calling’ wurde exklusiv auf YouTube veröffentlicht und ist nun auch seit dem 17. Januar auf sämtlichen gängigen Streaming-Plattformen erhältlich. Zahlreiche Shows der kommenden Europatournee sind bereits ausverkauft. Wer also Sabaton gemeinsam mit Apocalyptica auf großer Bühne sehen will, sollte sich beeilen, um noch eines der letzten Tickets zu bekommen.

