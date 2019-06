METAL HAMMER präsentiert: Sabaton + Apocalyptica + Amaranthe

Die schwedischen Heavy-Metal-Helden Sabaton werden am 19. Juli 2019 ihr neues Album THE GREAT WAR veröffentlichen. Stolz verkündet die Band die europäischen Tourdaten für ihre „The Great Tour“, für die sie als Support ihre schwedischen Landsmänner/-frauen Amaranthe sowie die finnischen Cello-Rocker Apocalyptica dabei haben werden.

Weiterlesen Sabaton auf der METAL HAMMER-Couch Noch bevor Sabaton ihr lang ersehntes neues Album veröffentlichen, macht Gitarrist Tommy Johansson mit seiner Zweit-Band Majestica auf sich aufmerksam. „Voller Vorfreude können wir endlich verraten, dass The Great Tour auch in Europa auf dem Vormarsch ist. Ich wünschte, es wäre bereits der 17. Januar und wir könnten die Bühnen stürmen, aber zum Glück vergeht die Zeit schnell“, kündigt Pär Sundstöm an. „Ihr wisst inzwischen, dass wir unsere Supportacts immer selbst auswählen, und diesmal haben wir natürlich keine Ausnahme gemacht.

THE GREAT WAR bei Amazon

Amaranthe werden den Abend eröffnen und sind ein aufgehender Stern am Metal-Himmel, der großartige Energie und Leidenschaft auf die Bühne bringt. Danach wird es eine große Überraschung für die Leute geben, die noch nicht mit der Cello-Rock-Band Apocalyptica vertraut sind. Ihre emotionale Show verstreut definitiv Magie über die großen Arenen!

Sabaton haben ein Geheimnis

Neben der größten Tour-Produktion, die wir je auf die Beine gestellt haben, liefern wir euch außerdem noch ein weiteres Versprechen. Und zwar, dass ihr eine unvorstellbare Show erleben werdet und seid gespannt, denn das größte Geheimnis zu dieser Tour wird erst noch enthüllt werden!“

Weiterlesen Sabaton: Die Hörprobe von THE GREAT WAR Power Metal Sabaton und ihre Plattenfirma Nuclear Blast luden nach Frankreich ein, um an der Westfront des Ersten Weltkriegs THE GREAT WAR angemessen zu präsentieren. Amaranthe haben kürzlich ihr fünftes Album HELIX veröffentlicht und freuen sich darauf, jeden Abend die Schlacht zu eröffnen. „Mit gewaltiger Begeisterung können wir bekanntgeben, dass wir nächstes Jahr an SABATONs Monster von Europatournee teilnehmen werden! Es war unglaublich zu sehen, wie SABATON sich all die Jahre in den Metal-Rängen bis ganz an die Spitze gekämpft haben. Nun ist es eine wirkliche Ehre, uns endlich unseren schwedischen Brüdern für diese gigantische Tour anschließen zu können.“

HELIX bei Amazon

Apocalyptica arbeiten momentan am Nachfolger zu ihrem erfolgreichen Album SHADOWMAKER. Erst kürzlich überraschten die finnischen Cello-Rocker mit der Veröffentlichung ihrer eigenen Version von Sabatons Single ‘Fields Of Verdun’.

METAL HAMMER präsentiert:

Sabaton + Apocalyptica + Amaranthe – Tour 2020

18.01.2020 Stuttgart, Schleyerhalle

19.01.2020 München, Olympiahalle

25.01.2020 Berlin, Max-Schmeling-Halle

31.01.2020 Frankfurt, Festhalle

01.02.2020 Oberhausen, König Pilsener Arena

11.02.2020 Hamburg, Sporthalle

Karten zur Tour ab 04.07.2019 unter www.metal-hammer.de/tickets