Es war schon eine Weile klar, doch jetzt ist es offiziell: Sabaton veröffentlichen dieses Jahr ihr elftes Studioalbum. LEGENDS erscheint am 17. Oktober 2025 über Better Noise Music. Es ist das erste Album, seit die Schweden ihre langjährige Zusammenarbeit mit mit Nuclear Blast beendet haben. Eine weitere Neuheit: Erstmals waren alle Band-itglieder am Songwriting-Prozess beteiligt.

Legendäre Geschichten

Wie der Titel der Platte schon vermuten lässt, widmen sich Sabaton in den Liedern großen historischen Persönlichkeiten wie Dschingis Khan, Napoleon Bonaparte, Hannibal, Julius Caesar und Jeanne D’Arc. Frontmann Joakim Brodén erklärt: „Legenden waren schon immer in unsere Musik verwoben, und das HEROES-Album ist das perfekte Beispiel dafür! Ich bin unglaublich stolz auf HEROES und alles, wofür es steht, daher ist LEGENDS nur ein logischer nächster Schritt. Es ist, als würde die Geschichte weitergehen, aber weit in die Vergangenheit zurückreichen. Wir freuen uns, unsere Hörer endlich auf eine neue Reise mitzunehmen! Auf ein neues Kapitel in Sabatons Geschichte!“

Track-List von LEGENDS



Templars Hordes of Khan A Tiger Among Dragons Crossing the Rubicon I, Emperor Maid of Steel Impaler Lightning at the Gates The Duelist The Cycle of Songs Till Seger

Bassist Pär Sundström kommentiert: „Elf Tracks, die elf legendäre Geschichten erzählen. Dieses Mal blicken wir weiter zurück in die Geschichte als in den letzten Jahren und reisen in Zeiten, die ich sehr spannend finde. Als jemand, der sich schon immer für die Geschichte des Mittelalters, Ritter und alte Legenden interessiert hat, war es ein unglaubliches Gefühl, diese Geschichten endlich in das Sabaton-Universum zu bringen.“ Mit ‘Templars’ und ‘Hordes Of Khan’ sind in den verganenen Wochen bereits zwei Songs von LEGENDS ausgekoppelt wurden. ‘The Duelist’ und ‘Lightning At The Gates’ folgen nun inklusive Lyric Videos.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Für Sammler

Das Album soll in verschiedenen Editionen erhältlich sein. Als besonderen Clou hat sich die Band elf unterschiedliche Vinylsammlereditionen überlegt. Jede Edition steht für eine Persönlichkeit, die auf dem Album thematisiert wird und kommt mit einer eigenen Vinylfarbe und exklusiven Artworks daher. Doch damit nicht genug: auch kommen Sabaton im November/Dezember auf Europatournee. Hier die Termine für die DACH-Region.

„The LegendaryTour“ 2025

14.11. Köln, Lanxess Arena

15.11. Berlin, Uber Arena

18.11. Zürich, Hallenstadion

20.11. München, Olympiahalle

21.11. Wien, Stadthalle

24.11. Stuttgart, Schleyerhalle

25.11. Frankfurt, Festhalle

08.12. Hannover, ZAG Arena

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.