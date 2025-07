Der Tod von Ozzy Osbourne bewegt – nicht nur die Metal-Szene, sondern weit darüber hinaus. Unzählige Bands, Künstlerinnen und Künstler und Prominente gedenken dem Black Sabbath-Sänger, kein Medium ohne Nachrufe und Erinnerungen – so auch in der deutschen Radiolandschaft.

Besonders hervorheben möchten wir an dieser Stelle Deutschlandfunk Kultur und Bayern 2. Unten könnt ihr die entsprechenden Sendungen hören, die Ozzy Osbourne zum Thema machen.

Ozzy-Gedenken im Kulturradio

Am 23.7.2025 berichtete Bayern2 in der Sendung „Kultur-Update“ über den Todesfall von Ozzy Osbourne am Vortag. Gesprächsgäste: Metal-Queen Doro Pesch sowie METAL HAMMER-Chefredakteur Sebastian Kessler.

Zur Sendung heißt es: „Die ‘Queen of Metal’ und der ‘Lord der Finsternis’: Die deutsche Rock-Musikerin Doro Pesch spricht über Ozzy Osbourne / Sebastian Kessler, Chefredakteur des METAL HAMMER im Gespräch mit Tobias Ruhland über Ozzy Osbourne.“

Hört hier das „Kultur-Update“ von Bayern2 zum Thema Ozzy Osbourne in der Audiothek.

Am Tag darauf, 24.7.2025, lud Deutschlandfunk Kultur METAL HAMMER in die Sendung „Tonart“ ein. In der Rubrik „Das Hören der Anderen“ werden regelmäßig neue Musikmedienveröffentlichungen vorgestellt. Anlässlich des Erscheinens der neuen METAL HAMMER-Ausgabe 08/2025 mit exklusiver Motörhead-Vinylbeilage durfte Chefredakteur Sebastian Kessler das Magazin vorstellen; und dabei natürlich auch über die Nachwehen des Todes von Ozzy Osbourne sprechen.

Hört hier „Das Hören der Anderen“ zum Thema METAL HAMMER und Ozzy Osbourne.

—

