IFA-Chef Leif Lindner erinnert sich an Ozzys Abschiedskonzert

Leif Lindner, ist Geschäftsführer der IFA Management GmbH – und beinharter Metal-Fan. Man sieht den Chef der Technikmesse fast jedes Wochenende als begeisterten Gast auf Konzerten und Festivals wie dem Wacken Open Air und Summer Breeze. Auch das Abschiedskonzert von Black Sabbath und Ozzy Osbourne wollte er sich nicht entgehen lassen – unwissend, dass es das letzte Konzert zu Lebzeiten von Ozzy Osbourne sein würde, der 17 Tage später verstarb.

Für METAL HAMMER blickt Leif Lindner zurück das das Konzert von Ozzy Osbourne und Black Sabbath am 5.7.2025 in Birmingham:

Es fühlt sich alles so surreal an. Als ich gestern von Ozzys Tod erfahren habe, habe ich mir gleich noch einmal die Bilder und Videos angeschaut, die ich selbst beim Konzert in Birmingham gemacht hatte – und bin beim Intro-Video hängen geblieben, in dem sein Leben in 1:15 Minuten zusammengefasst wird.

Und da war sie wieder: diese Mischung aus Begeisterung, Respekt, Hochachtung – und auch ein wenig Mitleid. Nur dass ich das Video diesmal mit anderen Augen gesehen habe.

Am 5. Juli hätte es keinen würdigeren Abschied für Ozzy geben können: Eine Legendenband nach der anderen zollte ihm Tribut und zeigte unglaublichen Respekt für sein Lebenswerk und seinen Anteil am Heavy Metal. Das ganze Stadion hatte gefühlt ständig Gänsehaut.

In den Aufnahmen erkennt man auch Ozzys fast kindliche Freude – ganz nach dem Motto: „Ich habe es euch allen noch einmal gezeigt – ich feiere meine wahre Abschieds-Party, nur weiß es keiner.“ Und, tatsächlich: Viele hätten ihm nicht mehr zugetraut, so gut zu singen. Aber letztlich stimmt, was ich in einer Kritik gelesen habe: „Es hätte auch gereicht, wenn Ozzy einfach nur dagewesen wäre.“

Beeindruckend und zugleich urkomisch waren auch die eingespielten Filmszenen aus Kultfilmen der letzten 50 Jahre – neu bearbeitet mit Ozzy als Schauspieler: ‘Forrest Gump’, ‘The Sixth Sense’, ‘Elvis On Stage’ und viele mehr – das brachte wirklich jeden zum Lachen.

Schon vor dem Konzert fand ich Black Sabbath und Ozzy großartig – und ich bin froh, dass ich mir das teuerste Ticket meines Lebens geleistet habe. Seit diesem Tag und den damit verbundenen Emotionen haben beide einen ganz besonderen Platz in meinem Metal-Herzen.

Und eines ist für mich sicher: ‘Changes’, interpretiert von Yungblud, wird die Hymne seines Abschieds sein – gepaart mit Ozzys eigener Live-Version von ‘Mama, I’m Coming Home’.

R.I.P. Ozzy

Leif Lindner

