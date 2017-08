Sabaton veröffentlichen ‘World Of Tanks’-Musikvideo zu ‘Primo Victoria’

Foto: Screenshot via YouTube, Nuclear Blast. All rights reserved.

Sabaton und das bekannte MMO-Spiel ‘World Of Tanks’ haben sich zusammengeschlossen und ein neues Genre aus der Taufe gehoben: Tank Metal. Sabatons Liebe zur Geschichte, die sie mit ihrer Musik zum Ausdruck bringen und durch die sie dramatische, historische Events erneut zum Leben erwecken, macht sie zu einem perfekten Partner des von Wargaming entwickelten Panzer-Kriegsspiels ‘World Of Tanks’.

Die Communitys beider Parteien verbindet zugleich die Liebe zur Geschichte wie auch zu musikalischer Kreativität und Leidenschaft. Nun haben Sabaton und ‘World Of Tanks’ zusammengearbeitet, um dem Song ‘Primo Victoria’ in Form eines neuen Musikvideos ein neues Gesicht zu geben. ‘Primo Victoria’ ist ein Hit, der seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2005 von Fans der ganzen Welt geliebt und gefeiert wird.

Seht den Clip hier:

Als Wargaming erfuhren, dass die Jungs von Sabaton selbst Fans ihres Spiels sind, haben sie nicht lange gezögert, um eine Zusammenarbeit mit den Schweden einzugehen, die ein neues Musikvideo ganz im Stil und Geschmack von ‘World Of Tanks hervorbringen sollte.

Unter der Regie des berühmten deutschen Musikvideo- und Werbedirektors Zoran Bihac, kreativer Kopf hinter Videos wie ‘Mein Herz Brennt’ (Rammstein), ‘Eat you Alive’ (Emigrate) und ‘Praise Abort’ (Lindemann) konzentriert sich das neue Video zum Song ‘Primo Victoria’ vor allem auf all die Emotionen, die ein kriegerischer Panzerkampf mit sich bringt.

“Wenn man versucht, die Idee von einem ‘World Of Tanks’-Video in Worte zu fassen, dann geht es hier vor allem um die Wichtigkeit unserer Geschichte, aber trotzdem auch immer um Spaß”, beschreibt Zoran Bihac das neue Musikvideo. “Es soll das innere Kind in dir aufwecken. So denke ich über meine Arbeit. und das passt auch zu Sabatons Style. Mir war auch wichtig, dem Stil der bisherigen ‘World Of Tanks’-Trailer treu zu bleiben, die stets das Gefühl von wirklich realen, historischen und detaillierten Kriegsfilmen vermitteln.

Gleichzeitig mussten wir das mit dem Song und der dazugehörigen Performance perfekt kombinieren. Um dem Ganzen trotzdem auch noch eine Geschichte zu geben, hatte ich dann die Idee, ein zunächst normales Performancevideo zu drehen, in dem die Panzer dann jedoch zum Leben erwachen und sich gegenseitig jagen und bekämpfen.”

Mit dem Panzer durchs Museum

Einige Szenen wurden im Arsenalen Panzermusem in Strängnäs, Schweden, aufgenommen. Die Action-Szenen wurden im Militärstützpunkt von Belarus gedreht, wo die Band sogar am eigenen Leib erfahren durfte, was es heißt, in echten WW2-Panzern zu fahren! Die Szene, in der die Mauer zerstört wird, war der erste Take und zeigt einen tatsächlichen Mauer-Crash mit Pär Sundström an Bord eines Panzer III!

“So eng mit talentierten Musikern wie Sabaton zusammenzuarbeiten, war wirklich eine einmalige Erfahrung für uns”, sagt ‘World Of Tanks’-Marketingmanager Maxim Chuvalov. “Eine große Herausforderung, der wir uns stellen mussten, war der wirklich intensive Tourneeplan von SABATON. Zwischen all den Shows, die fast täglich in Ländern überall auf der Welt verteilt stattfinden, war es schwierig, einen Tag zu finden, um unsere Idee umzusetzen.

Wir können uns jedoch glücklich schätzen, dass die Jungs sehr motiviert und flexibel waren, und so konnten wir das Projekt letztendlich problemlos verwirklichen! Wir sind wirklich sehr stolz darüber, so talentierte Musiker zu unseren Fans zählen zu können und freuen uns schon jetzt unglaublich, unserer Community das neue Tank Metal-Video präsentieren zu können!”

Noch mehr Metal in ‘World Of Tanks’

Und damit nicht genug: Fans dürfen sich schon bald auf noch mehr Tank Metal bei ‘World Of Tanks’ freuen. Denn ab dem 17. August wird es im Spiel den bis dato ersten Musikpanzer geben – den “Strv 81 Primo Victoria” in coolem Camouflage! Dazu gibt es weitere Features, wie zum Beispiel eine dazugehörige Sabaton-Crew mit Captain’s VO, Band of Brothers perk und mehr.