METAL HAMMER: Sabina, vor etwa anderthalb Jahren haben sich Holy Moses aufgelöst. Wie bekommt dir die Rock-Star-Rente?

Sabina Classen: Manchmal kann ich das gar nicht fassen. Aber wirklich im Ruhestand bin ich nicht. Ich gehe noch immer zu diversen Festivals – nur tue ich das eben als Gast und nicht als Musikerin. Das ist eine Befreiung.

MH: War die Umstellung ungewohnt für dich?

SC: Ja, total. Aber sie bot auch Raum für Neues.

MH: Zum Beispiel?

SC: Ich habe vor einiger Zeit wieder mit dem Gitarre­spielen angefangen. Die alten Gassenhauer, die ich noch in Zeiten vor Holy Moses gespielt habe, wie ‘This Land Is Your Land’ (1940, Woody Guthrie – Anm.d.A.) oder diverse Songs von Uriah Heep, kann ich immer noch. Dabei hatte ich 40 Jahre lang keine Gitarre mehr in der Hand.

Therapeutische Hypnose

MH: Mit ‘Laut.Stark.Leben.’ bringst du in Zusammenarbeit mit Nico Rose deine Erinnerungen zu Papier. Wie kam es dazu?

SC: Nico hat mit mir ein Interview für sein Buch ‘Hard, Heavy & Happy’ (2022 – Anm.d.A.) geführt. Später habe ich ihn gefragt, ob wir meine Biografie gemeinsam schreiben, weil ich im Gefühl hatte, dass er mich versteht. Und gleichzeitig ist Nico jemand, der kein wahnsinniger Holy Moses-Fan ist, unvoreingenommen auf mein Leben blicken und ganz nebenbei ein paar Wissenslücken schließen konnte. (lacht) Außerdem war es mir wichtig, mit einem Psychologen zusammenzuarbeiten.

MH: Warum?

SC: Viele Erinnerungen wurden im Rahmen von therapeutischen Hypnosen zutage gefördert. Wir sprechen hier von einem 43 Jahre umfassenden Zeitraum. Natürlich kann ich mich nicht mehr an alles detailliert erinnern, aber dieses Vorgehen ermöglichte mir, auf verschwommene Ereignisse in meinem Unter­bewusstsein zurückgreifen. Ich bin mir nicht sicher, ob jemals ein Buch auf diese Weise geschrieben wurde.

