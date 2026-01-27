Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Uriah Heep weiter ohne Mick Box auf Tournee

Uriah Heep @ Arena Nürnberg, 04.07.2024
Uriah Heep @ Arena Nürnberg, 04.07.2024
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Uriah Heep müssen ihre skandinavische Tour weiterhin ohne Mick Box, ihr einzig verbliebenes Gründungsmitglied, fortführen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Schlechte Nachrichten für (skandinavische) Uriah Heep-Fans. Gründungsgitarrist Mick Box ist nach wie vor krank und kann deswegen nicht an der aktuellen Tournee teilnehmen. Stattdessen übernimmt Sam Wood (Black Star Riders, Wayward Sons) weiterhin die Lead-Gitarre. Das bestätigten die Rocker in einem Statement auf Facebook.

Auf dem Weg der Besserung

Dort schreiben sie: „Wir wollten euch bezüglich Micks Fortschritt auf dem Laufenden halten. Er ist auf dem Weg der Besserung, aber die Ärzte empfehlen, dass er sich noch ausruht und erholt. Für den Rest der skandinavischen Tour wird Sam Wood an der Gitarre weiterspielen. Er macht Mick und uns alle, wie mir sicher alle zustimmen, die ihn in Finnland gesehen haben,  jeden Abend stolz. Danke für eure Unterstützung.“

Schon am 21. Januar gaben Uriah Heep bekannt, dass Mick Box die nächsten paar Shows aussetzen würde. In dem Statement heißt es: „Wir möchten euch wissen lassen, dass Mick erkrankt ist und die ersten paar Shows der skandinavischen ,The Magician’s Farewell‘-Tour, die am Donnerstag in Tampere, Finnland anfängt, nicht spielen kann.“

Still Rocking - T-Shirt
Still Rocking - T-Shirt
von Uriah Heep
Für € 22,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Abschied ohne Mick Box

„Wir behalten Micks Zustand jeden Tag im Blick und er wird zurück auf Tour sein, sobald er wieder fit ist. Er sendet Grüße und entschuldigt sich aufrichtig. Wir haben das große Glück, dass Sam Wood in letzter Sekunde mit Micks Segen einspringen konnte“ schreiben sie weiter.

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Die Musiker bedanken sich außerdem bei ihren Fans: „Wir sind sehr dankbar für euer Verständnis für diese ungünstige Situation, in der wir uns befinden und hoffen, ihr heißt Sam willkommen bei dieser schweren Aufgabe. Wir halten euch zu Micks Zustand auf dem Laufenden und sehen euch spätestens morgen.“ Was genau das Uriah Heep-Gründungsmitglied von der Tournee abhält, ist nicht bekannt.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Abschiedstournee Ausfall Genesung krankheit Mick Box Tournee uriah heep
Black Label Society: Zakk Wylde kündigt Album & Tour an
Black Label Society
Zakk Wyldes Band Black Label Society greift dieses Jahr sowohl mit einem Album als auch einer Konzertreise an.
Ozzy Osbourne-Gitarrist Zakk Wylde hat nach dem Fortgang seines Chefs freie Kapazitäten, die er derzeit für seine eigene Band Black Label Society nutzt. So dürfen sich die Fans des bärtigen Riff-Schmieds und Saitenhexers sowohl auf ein neues Studioalbum als auch auf eine zugehörige Tournee freuen. Der frische Longplayer trägt den Titel ENGINES OF DEMOLITION und erscheint am 27. März 2026 über die Plattenfirma MNRK Heavy. Auf dem Nachfolger des 2021er-Werks DOOM CREW INC. warten Black Label Society mit 15 Liedern auf, wozu auch die bereits veröffentlichten Songs ‘Broken And Blind’, ‘The Gallows’ und ‘Lord Humungus’ sowie die jüngste Auskopplung ‘Name…
Weiterlesen
Zur Startseite