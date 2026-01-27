Schlechte Nachrichten für (skandinavische) Uriah Heep-Fans. Gründungsgitarrist Mick Box ist nach wie vor krank und kann deswegen nicht an der aktuellen Tournee teilnehmen. Stattdessen übernimmt Sam Wood (Black Star Riders, Wayward Sons) weiterhin die Lead-Gitarre. Das bestätigten die Rocker in einem Statement auf Facebook.

Auf dem Weg der Besserung

Dort schreiben sie: „Wir wollten euch bezüglich Micks Fortschritt auf dem Laufenden halten. Er ist auf dem Weg der Besserung, aber die Ärzte empfehlen, dass er sich noch ausruht und erholt. Für den Rest der skandinavischen Tour wird Sam Wood an der Gitarre weiterspielen. Er macht Mick und uns alle, wie mir sicher alle zustimmen, die ihn in Finnland gesehen haben, jeden Abend stolz. Danke für eure Unterstützung.“

Schon am 21. Januar gaben Uriah Heep bekannt, dass Mick Box die nächsten paar Shows aussetzen würde. In dem Statement heißt es: „Wir möchten euch wissen lassen, dass Mick erkrankt ist und die ersten paar Shows der skandinavischen ,The Magician’s Farewell‘-Tour, die am Donnerstag in Tampere, Finnland anfängt, nicht spielen kann.“

Abschied ohne Mick Box

„Wir behalten Micks Zustand jeden Tag im Blick und er wird zurück auf Tour sein, sobald er wieder fit ist. Er sendet Grüße und entschuldigt sich aufrichtig. Wir haben das große Glück, dass Sam Wood in letzter Sekunde mit Micks Segen einspringen konnte“ schreiben sie weiter.

Die Musiker bedanken sich außerdem bei ihren Fans: „Wir sind sehr dankbar für euer Verständnis für diese ungünstige Situation, in der wir uns befinden und hoffen, ihr heißt Sam willkommen bei dieser schweren Aufgabe. Wir halten euch zu Micks Zustand auf dem Laufenden und sehen euch spätestens morgen.“ Was genau das Uriah Heep-Gründungsmitglied von der Tournee abhält, ist nicht bekannt.

