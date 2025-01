Savatage beehren den alten Kontinent kommendes Jahr drei Mal. Die US-Metaller machen sich auf und rocken auf europäischen Festivals.

Savatage werden kommendes Jahr für ein paar Liveshows nach Europa kommen. Genauer gesagt werden die Heavy-Progressive-Power-Symphonic-Metaller aus Florida 2025 drei Festival-Auftritte absolvieren. Zuvor steht im April noch die Teilnahme bei den Monsters Of Rock-Ablegern in Brasilien und Chile an. Anschließend geht es für die Gruppe im Juni auf niederländische Into The Grave, zum belgischen Graspop sowie zum spanischen Rock Fest. Savatage live 2025 19.04. BR-São Paulo, Monsters Of Rock 23.04. CL-Santiago, Masters Of Rock 13.06. NL-Leeuwarden, Into The Grave 19.-22.06. BE-Dessel, Graspop Metal Meeting 26.06. ES-Barcelona, Rock Fest Die Savatage-Besetzung für alle jene Auftritte liest sich wie folgt: Johnny Lee…