Sänger Nik Barker steigt bei Twelve Foot Ninja aus

Twelve Foot Ninja und ihr Frontmann Nik Barker aka Kin Etik gehen demnächst getrennte Wege. So will Barker auf eigenen Wunsch nicht mehr weitermachen; ihn schlauchen zunehmend die kreativen Differenzen mit Gitarrist Steve „Stevic“ MacKay. Kin Etik wird allerdings bei den bereits geplanten Konzerten der Band singen und die Suche nach einem neuen Frontmann begleiten. „Die kreative Spannung zwischen Stevic und mir hat zur einiger großartiger Musik geführt, auf die ich wahrlich stolz bin“, erläutert der scheidende Twelve Foot Ninja-Frontmann Barber.

Negative Kostennutzenrechnung

„Aber sie hat auch zunehmend ihren Tribut gefordert, und ich fühle mich in dieser Spannung kreativ ausgelaugt. Sie hat einen Punkt erreicht, an dem sie mehr nimmt, als ich geben kann — und das wäre letztlich zum Nachteil der Musik. Ich bin stolz darauf, dass wir unsere Differenzen so lange ausbügeln konnten und dabei am Ende noch als gute Freunde rauskamen. Ich habe so viel Liebe und Bewunderung für Steve und seinen Arbeitsethos. […] Ich freue mich darauf, den Rest meiner Shows mit den Jungs rauszuhauen und dieses Kapitel als Feier zu beenden. Das Touren habe ich am meisten daran geliebt, in einer Band zu sein. […] Das wird eine emotionale Zeit werden, denn ich werde diese prachtvollen Mistkerle vermissen.“

Twelve Foot Ninja-Gitarrist Stevic ergänzt: „Nik und ich haben völlig unterschiedliche Philosophien. Ich habe eine Kultur davon entwickelt, die besten objektiven Ergebnisse über persönliche Gefühle zu priorisieren. Nik ist jedoch wie viele Kreative von seinen Emotionen (sprich: was sich gut anfühlt) angetrieben. So bin ich nicht. […] Nach 14 Jahren geht die Kostennutzenrechnung für Nik nicht mehr auf. Das verstehe ich total. Ich bin wie ein Roboter, der darauf programmiert ist, die Aufgaben anzugehen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Nik ist ein spiritueller Erdenbürger, der glücklich sein will. Er ist ein Vater, er ist ein talentierter Kerl — und das Leben ist zu kurz, um unglücklich zu sein.“

