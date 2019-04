Santa Cruz: Videopremiere von ‘Changing Of Seasons’

Die finnischen Hard-Rocker Santa Cruz melden sich mit ihrer neuen Single ‘Changing Of Seasons’ aus der Versenkung zurück. Der Song, produziert und mitverfasst von Kane Churko, ist ab sofort auf Spotify, Apple Music, Bandcamp und weiteren digitalen Plattformen erhältlich.

‘Changing Of Seasons’ gibt einen ersten Ausblick auf Santa Cruz’ neues, im Herbst erscheinendes Album. Es sind bereits einige hochkarätige EU-Shows auf dem Plan. Sowohl ein Date in Köln (gemeinsam mit Whitesnake) als auch einige Festivals in der finnischen Heimat.

„‘Changing Of Seasons’ handelt davon, im Leben durch die Hölle zu gehen und sich ungeachtet der Umstände ans Tageslicht zurückzukämpfen! Dieser Song ist für all die Kämpfer und Überlebenden da draußen. Musikalisch gesehen habe ich in Kane Churko den perfekten Komplizen gefunden, mit dem wir für Santa Cruz eine komplett neue Klanglandschaft erschaffen konnten, die einen großen Schritt nach vorn für die Band bedeutet.“ (Sänger/Gitarrist Archie Cruz)



„Die Saga ist noch nicht zu Ende“

‘Changing Of Seasons’ markiert den Anfang eines neuen Kapitels in der Geschichte von Santa Cruz. Jene schlug auf beiden Seiten des Atlantiks in der 5-Jahres-Periode nach dem Release ihres umjubelten 2013er Debüts hohe Wellen. Mitten in einer US-Tour mit Fozzy im letzten Frühjahr trennten sich die Wege von Archie und seinen damaligen Band-Kollegen. Bereits kurz danach schwor er jedoch: „The saga ain’t over yet“. Archie zog für einige Zeit nach Las Vegas, um dort mit Churko im Hideout Recording Studio das neue Album der Band zu schreiben und aufzunehmen.

„‘Changing Of Seasons’ ist ein energiegeladener Rock-Song, der sich darum dreht, die Kontrolle über sein Leben zurückzuerlangen und es zu verändern“, gibt Churko zu Protokoll. „Ich denke, es fasst viel über Archies Weg zum neuen Album und darüber zusammen, wie er dazu fähig war, sich angesichts widriger Umstände neu zu erfinden. Dieser Song ist ein Beleg für seine Zielstrebigkeit und Stärke als Künstler, und ich glaube, dass Hörer und Publikum dies ebenso empfinden werden.“

BAD BLOOD RISING bei Amazon

Neuanfang für Santa Cruz

Archie und der neue Lead-Gitarrist Pav Cruz verlegten im Anschluss ihren Wohnsitz nach Hollywood. Dort rekrutierten sie die neuen Mitglieder Ero Cruz (Bass) und Toxy Cruz (Drums) und mit nahezu religiöser Inbrunst für das zu proben begannen, was sich nun in Form einer ausgiebigen Tour rund um den Globus darstellt.

„Das ganze Projekt rund um Cruz-Album Nummer vier war bis jetzt ein unglaublicher Trip. Von den anfänglichen Demos in Finnland über die Aufnahme-Sessions mit Kane Churko in Las Vegas bis zur Audition- und Probephase in Hollywood. Ich kann es kaum erwarten, diese Reise fortzusetzen und gemeinsam mit Pav, Ero und Toxy auf Tour zu gehen. Die Band klingt hammermäßig und besser denn je, und wir werden über die Festivals wie ein Hurricane hereinbrechen!“ (Archie Cruz)



Seht hier die Lyricvideopremiere von ‘Changing Of Seasons’: