Satyricon: Exklusive Premiere von ‘Deep Calleth Upon Deep’

In diesem Jahr wird nach drei Jahren Arbeit endlich das neue Album von Satyricon veröffentlicht. DEEP CALLETH UPON DEEP wird es heißen und am 22. September 2017 erscheinen. Einen ersten Vorgeschmack gibt es jetzt mit dem namensgebenden Song ‘Deep Calleth Upon Deep’.

Das neunte Studioalbum von Satyricon wurde Anfang 2017 in Oslo und Vancouver aufgenommen. Gemischt wurde es von Mike Fraser, der auch schon bei NOW, DIABOLICAL seine Finger im Spiel hatte. Das neue Album stellt für Satyricon auch eine umfassende Neuerfindung und eine neue Ära für die Band dar.

Videopremiere: ‘Deep Calleth Upon Deep’

Satyricon auf Tour

Passend zum neuen Album geht es ab Herbst auch auf Tour und natürlich machen Satyricon auch bei uns Halt. Hier die Deutschlandtermine:

24.09.2017: Hamburg, Grünspan

25.09.2017: Essen, Turock

10.10.2017: München, Backstage Halle

16.10.2017: Berlin, SO36

DEEP CALLETH UPON DEEP kaufen

Das neue Satyricon-Album erscheint am 22.09.2017 via Napalm Records als CD, Vinyl und natürlich auch als Download. Digital vorbestellen/kaufen könnt ihr es unter anderem bei diesen Anbietern: