Schüler für Tool-Konzert vom Musikunterricht befreit

Das wird Dich auch interessieren





Tool haben vor einer Woche ihr langersehntes fünftes Studioalbum FEAR INOCULUM veröffentlicht und gehen ab nächsten Monat in Amerika auf Tournee. Das Konzert am 27. Oktober in Houston, Texas will ein Vater unbedingt mit seinen zwölfjährigen Sohn besuchen.

Weiterlesen Keenan: Tool-Album war schon vor 8 Jahren fantastisch Prog Metal Tool-Frontmann Maynard James Keenan meint: FEAR INOCULUM hätte schon ein bisschen früher erscheinen können, doch die Band habe Angst gehabt. Um sicher zu gehen, dass es an der Schule keine Probleme geben wird, wenn der Schüler im Musikunterricht am nächsten Tag fehlt, wurde zunächst die Lehrerin des Sohnes um Erlaubnis gefragt. Ein Screenshot zum E-Mail-Verkehr ist auf reddit zu sehen. Darin kann man die mehr als verständnisvolle Antwort der Lehrerin auf die Frage, ob es wichtige Übungen zu verpassen gibt, lesen:

„Falls ja, sind TOOL ein guter Grund, diese zu verpassen. Meine einzige Antwort darauf ist, nehmen sie mich mit! Ich bin super eifersüchtig, dass er diese Gelegenheit bekommt und ich werde ihn nicht dafür bestrafen, dass er für Tool fehlen wird.“

Werbung Jetzt in die Zukunft starten mit den neuen MagentaMobil Tarifen Ab sofort inklusive 5G*. Jetzt in die Zukunft starten! Mehr Infos