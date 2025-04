Die Scorpions-Filmbiografie ‘Wind Of Change’ soll laut Klaus Meine noch dieses Jahr erscheinen. Nun spricht er über den Stand der Dreharbeiten.

Zehn Jahre, nachdem die Scorpions in ‘Forever And A Day’ das letzte Mal über die Leinwand geflitzt sind, arbeiten die Hannoveraner wieder fleißig an einem biografischen Film. ‘Wind Of Change’ wird von ESX Entertainment produziert. Über den Stand der Arbeiten spricht Frontmann Klaus Meine in einem neuen Interview mit Scorpions Brazil. "Nun ja, bei Filmen braucht es einige Zeit, bis alles ins Rollen kommt. Aktuell hoffen wir, dass die Filmbiografie noch dieses Jahr auf der ganzen Welt zu sehen sein wird." Das scheint optimistisch, denn an Aufnahmen mangelt es noch. "In ein paar Monaten fangen sie an zu filmen. Im…