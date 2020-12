Scott Stapp spielt Frank Sinatra in Film über Ronald Reagan

Creed-Frontmann Scott Stapp geht unter die Schauspieler. So wird der Sänger laut einem Bericht des Branchen-Portals Billboard den Entertainer Frank Sinatra im kommenden Biopic ‘Reagan’ darstellen. In dem Streifen, der nächstes Jahr zu sehen sein soll, gibt es eine Szene, in der der 1998 verstorbene Sänger und Schaupieler im Ambassador Hotel’s Cocoanut Grove Club in Hollywood im Rahmen eines Fundraisers für Ronald Reagan auftritt.

Andere Anforderungen

Scott Stapp kommentiert sein filmisches Engagement wie folgt: „Sinatra im Auftrittsmodus war eine Übung in Zurückhaltung. Er hatte dieses stählerne, stylische Stolzieren, und seine bloße Anwesenheit befehligte einen Saal. Ich war begeistert mich der Besetzung anzuschließen und wie weggeblasen davon, wie am Set auf die Details, den Stil und die allgemeine Produktion geachtet wurde.“ Regisseur Sean McNamara ergänzt: „Wir sind geehrt, Scott in ‘Reagan’ dabei zu haben. Scott ist bekannt für seine großen, hoch energiegeladenen Auftritte. So war es aufregend zu sehen, wie er die Gänge wechselt, um Sinatras zurückhaltendes Charisma darzustellen.“

Neben Scott Stapp wirken in ‘Reagan’ noch zahlreiche richtige Schauspieler mit. Dennis Quaid wird den 40. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika mimen. Außerdem ist Angelina Jolies Vater Jon Voight als ein KGB-Spion am Start, der Reagan 40 Jahre lang überwacht. Des Weiteren spielt Penelope Ann Miller die Nancy Reagan, und Mena Suvari (‘American Pie’, ‘American Beauty’) gibt Reagans erste Ehefrau Jane Wyman. In weiteren Rollen treten Lesley-Anne Down als Margaret Thatcher sowie Kevin Dillon als Jack Warner auf.

