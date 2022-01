Sebastian Bach hat 35 Pfund abgenommen

auch interessant

Sebastian Bach hat in den Sozialen Medien blank gezogen. Zwar nur obenrum, aber immerhin. Der einstige Frontmann von Skid Row postete ein Foto von sich mit freiem Oberkörper und verriet dabei, dass er im letzten halben Jahr sage und schreibe 35 Pfund (umgerechnet knapp 16 Kilogramm) abgenommen habe.

Schlau essen, hart trainieren

Eine Inspiration dafür sei vordergründig Pop-Sängerin Britney Spears gewesen, die sich nach dem gerichtlichen Sieg gegen ihren Vater mehrfach komplett im Evakostüm in den Sozialen Medien präsentiert hat. „Im Geiste von Britney Spears gibt es hier ein Bild von mir, wie ich heute morgen aufgewacht bin und in den Spiegel geschaut habe. Warum poste ich das? Aus einem einfachen Grund: Ich habe seit August 2021 rund 35 Pfund abgenommen. Stehe ich genau da, wo ich sein will? Noch nicht. Gehe ich in die richtige Richtung? Besser, ihr glaubt das.

Rock’n’Roll tut einem Körper gut. Und so tun es auch, seine Ernährung komplett umzustellen und so viel Sport wie möglich zu machen. Yoga und Laufen — und erinnert euch immer daran, dass Bauchmuskeln in der Küche gemacht werden. Ich werde im April 54 Jahre alt sein. Wenn ich es machen kann, könnt ihr es auch. Ich lasse wegen nichts locker.“ Komplett unsportlich war Sebastian Bach zuvor allerdings nicht. Schon 2011 gab er in einem Interview zu Protokoll, dass er als Frontmann in Form bleiben müsse. „Niemand will einen fetten Lead-Sänger.“ Nun hat er offensichtlich noch einmal eine Schippe draufgelegt.

HARD WORK PAYS OFF VON MAT FRASER JETZT BEI AMAZON VORBESTELLEN!