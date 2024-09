Sebastian Bach unterstützt Demokratie

Der frühere Skid Row-Sänger Sebastian Bach hat kürzlich in den Sozialen Medien für ordentlich Furore unter seiner Anhängerschaft gesorgt. In einem kurzen Post auf X schrieb er: „Ich habe Nachforschungen angestellt und unterstütze Taylor Swift.“ Die Sängerin hat erst kürzlich offentlich ihre Unterstützung für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ausgesprochen. Demnach dürfte Bachs Positionierung eigentlich deutlich sein.

Empfehlung der Redaktion Sebastian Bach: Rock’n’Roll hält ihn jung Hard Rock Durch Musik fühlt sich der frühere Skid Row-Sänger Sebastian Bach wieder jung. Die dadurch gewonnene Energie setzt er bei seinen Liveshows frei. Dennoch wurde Sebastian Bach im Interview mit Ultimate Classic Rock gefragt, ob sein Post bedeute, dass er selbst ebenfalls Unterstützer von Harris sei. „Ich sage den Leuten nicht, was sie tun sollen. Aber ich sage: Wenn wir keine Demokratie haben, haben wir nichts. Da habe ich einfach gesagt“, antwortete er, und echauffierte sich über manche Äußerungen: „Manche Leute sagen: ‘Du entfremdest dein Publikum.’ Wenn ich solche Dinge sage, gewinne ich ungefähr 40.000 Follower! Also gibt es nur eine Seite, die die Leute entfremdet. Die andere Seite bringt sie zusammen. Erspart mir also dieses ‘Oh, er verliert 50% seines Publikums.’ Ich will diese 50% nicht, also verpisst euch! Diese 50% sind nicht cool genug, um Sebastian Bach zu hören, also fuck you.“

Schweigen bedeutet Mitschuld

Bach erläuterte auch, warum er das Bedürfnis verspürt, sich zu Wort zu melden: „Ich habe einfach ein Problem, wenn ich Leute sagen höre: ‘Ich möchte nicht, dass Musiker sagen, woran sie glauben. Halte einfach die Klappe und sing!’ Nun, ich habe zwei Worte für dich: Black Sabbath. Wenn ich ein Lied wie ‘War Pigs’ höre, kann ich mir keinen politischeren Text vorstellen, als dieses verdammte Lied. ‘Generals gathered in their masses / Just like witches at black masses.’ Für mich bedeutet das: Fick diese Arschlöcher!“

Empfehlung der Redaktion Ted Nugent brüskiert mit religiösen Ansichten Hard Rock Inzwischen ist das kaum noch überraschend: Ted Nugent fällt wieder einmal mit erzkonservativen Aussagen auf, die mindestens zum Stirnrunzeln einladen. Ebenfalls fügte er hinzu: „Ich habe das Gefühl, dass in Zeiten wie diesen zu viel auf dem Spiel steht, um zu schweigen. Schweigen bedeutet, mitschuldig zu sein. Für jeden verdammten Ted Nugent da draußen gibt es einen Sebastian Bach, und damit bin ich einverstanden. Du sagst, was du sagen willst, und ich werde sagen, was ich sagen möchte.“ Bach kritisierte Donald Trump schon früher, als dieser der amtierende US-Präsident war und bezeichnete ihn als „verdammten Idiot“.

