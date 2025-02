Selbst Spotify witzelt über Grammy-Verwechslung

METAL HAMMER berichtete bereits über den wohl unangenehmsten Moment der Grammys. Auf dem roten Teppich verwechselte eine Interviewerin die Spiritbox-Sängerin Courtney LaPlante mit Poppy. Beide waren in der Kategorie „Best Metal Performance“ nominiert, welche abschließend von Gojira gewonnen wurde.

Empfehlung der Redaktion Grammy Awards: Reporterin verwechselt Courtney LaPlante Heavy Metal Courtney LaPlante hat erneut abgeliefert (was sonst?) — und zwar bei den Grammy Awards, als sie mit einer anderen Musikerin verwechselt wurde. Die Dame, die das unglückliche Interview führte, möchte vermutlich am liebsten alles vergessen, was damit zusammenhängt. Währenddessen hat das Internet selbstverständlich gegensätzliche Pläne. LaPlante akzeptierte nach einem kurzen Zögern ihre neue Identität. Dieser Ausschnitt des Videos, und wie sie anschließend über drei Minuten ohne mit der Wimper zu zucken mitspielt, kursiert in sämtlichen Sozialen Medien. Nun ist sogar der Streaming-Dienst Spotify auf den Zug aufgesprungen.

Die offizielle Kickass Metal-Playlist der Plattform, welche mehr als anderthalb Millionen Mal gespeichert wurde, trägt nun einen neuen Untertitel: „Poppy führt die Playlist des besten Metal von heute an.“ Natürlich ist das nicht der Fall – das erste Lied der Playlist ist ‘Perfect Soul’ von Spiritbox. Als wäre das nicht genug, änderten sie außerdem das Hintergrundbild der Liste zu einem Bild von Courtney LaPlante. Es dürfte noch eine Weile dauern, bis dieses Interview schlussendlich aus dem kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft verschwindet.

