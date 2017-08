Septicflesh: Exklusive Albumpremiere von CODEX OMEGA

Foto: Season Of Mist, Stella Mouzi. All rights reserved.

Am morgigen Freitag, den 01. September 2017, erscheint das neueste Septicflesh-Opus CODEX OMEGA via Season Of Mist. Bei uns habt ihr die Möglichkeit, die Scheibe in ihrer Gänze anzuhören.

Die griechischen Symphonic-Death-Metaller sagen über ihr zehntes Album: “Der beginnende Herbst markiert die Veröffentlichung von CODEX OMEGA. Kommt alle mit in das Inferno und findet das letzte Testament. Hier herrschen die Kopflosen, es gibt keinen Gott, der über allen steht.

Hier starben Märtyrer für Vernunft und Wissen. Unsere Kunst ist unsere Kirche. Unsere Königin ist nicht die ‘Jungfrau’ Maria. Unsere Gospel bescheren Furcht. Und am Ende wird die wahre Identität der Dreifaltigkeit offenbart.”

Hört hier exklusiv vorab CODEX OMEGA von Septicflesh:

Tracklist CODEX OMEGA: