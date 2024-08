Zugegeben: So geheim ist das bislang unveröffentlichte Slipknot-Album nicht mehr. Aber hatte Clown LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW nicht für 2024 angekündigt?

Schon seit Jahren ranken sich Mythen um ein bisher unveröffentliches Album von Slipknot. Fakt ist: LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW wurde etwa zeitgleich mit ALL HOPE IS GONE (2008) eingespielt und sollte ebenfalls simultan veröffentlicht werden. Das geschah offensichtlich nicht. Dann sollte es anno 2019 in die weite Welt getragen werden. Auch das geschah nicht. Vor einigen Monaten versprach Perkussionist M. Shawn Crahan alias „Clown“, dass das mysteriöse Album noch dieses Jahr erscheinen soll. Zeitlos oder nicht? Nun vergeht die Zeit bekanntlich, wie im Fluge. Also, wo bleibt die Platte? In der ‘Andy Hall's Access’-Show wurde Clown kürzlich genau darauf angesprochen…