Sepultura: Die Hörprobe von QUADRA

Rage-Sänger/Bassist Peavy Wagner ist mit seinem Metal-Latein noch lange nicht am Ende, wie er auf WINGS OF RAGE beweist. Wir haben das Album bereits gehört.

Die Hörprobe: WINGS OF RAGE VÖ: 10. Januar True Mit einem Werwolf-Einspieler und entsetzten Schreien beginnt der stampfende Opener, der in Bridge und Refrain mächtig Fahrt aufnimmt und sich über galoppierende Drums ausbreitet. Let Them Rest In Peace Gitarrist Marcos Rodriguez feuert ein mächtiges und an Victor Smolski erinnerndes Riff aus der Hüfte, der Pre-Chorus leitet mit einem poppig anmutenden „Ooh-Ooh-Ooh"-Chor das (Shout-)Motto des Songs ein,…