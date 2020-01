Die METAL HAMMER Februarausgabe 2020: IRON MAIDEN vs BRITISH STEEL, Rage, Stone Sour u.v.a.

IRON MAIDEN vs. BRITISH STEEL

1980 war ein ganz besonderes Jahr für die englische Metal-Szene: An just dem Tag, an dem die Veteranen Judas Priest ihr lang ersehntes, legendäres Album BRITISH STEEL veröffentlichten, brachten ein paar dahergelaufene Newcomer namens Iron Maiden ihr Band-betiteltes Debüt heraus. Wie beide Werke zusammenhängen und warum die schwermetallische Zeitrechnung auf der Insel seitdem anderen Ansprüchen folgt, ergründet Autor Frank Thießies in unserer Titelgeschichte. Im Anschluss findet ihr ein aktuelles Interview mit Steve Harris zum neuen British Lion-Opus.

Im Gespräch mit Peavy Wagner prüft Matthias Mineur die Klasse des Soundcheck-Gewinnerwerks WINGS OF RAGE.

Josh Rand berichtete Lothar Gerber alles Wissenswerte über die Live-DVD sowie die Bruderschaft mit Slipknot.

Jeff Waters spricht darüber, wie sich das stressigste Jahr seines Lebens auf Annihilators neues Album auswirkte.

Schlagabtausch

Zum Auftakt unserer neuen Rubrik sprach Katrin Riedl mit den Leitwölfen von Moonspell und Rotting Christ.

Live

Eindhoven Metal Meeting, MTV Headbangers Ball, Ghost, D-A-D, U.D.O., Delain, Feuerschwanz, At The Gates, Annihilator, Devin Townsend, Gwar, Kadavar, Eskimo Callboy, Moonspell, Insomnium

Studio

Böhse Onkelz, Heaven Shall Burn, Sepultura, Kvelertak, My Dying Bride, Psychotic Waltz

Sonderbeilage

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 253 mit Sepultura, Rage, Delain, Kirk Windstein, Marko Hietala, Sylosis, Lorna Shore.

