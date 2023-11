Sepultura: „Wir haben gelernt, mit der Gegenwart umzugehen“

auch interessant

Es wäre dumm von Sepultura, Technik nicht zu nutzen

Der Gitarrist von Sepultura, Andreas Kisser, sprach kürzlich in einem Interview mit dem australischen Magazin Heavy darüber, wie er und seine Band-Kollegen sich in den letzten vier Jahrzehnten an die Veränderungen in der Musikindustrie angepasst haben.

„Ich denke, wir absorbieren alles. Es ist irgendwie dumm, alles zu ignorieren. Ich meine, Sepultura haben überlebt. Wenn man diese 40 Jahre der Band zusammenfasst, dann hat man alle technologischen Veränderungen dabei – vom Vinyl zur CD, von CD zum Download, Computern, Telefonen, Handys und Spotify und Napster. Es ging alles so schnell, so viele Informationen, und wir befinden uns noch immer in einer Übergangsphase. Alles passiert. Es kamen viele verschiedene Möglichkeiten heraus, Alben zu verkaufen. Im Lockdown, Wir haben gelernt, wie man mit der Gegenwart und den Elementen, die wir in unseren Händen haben, umgeht.“

Kisser fuhr in Bezug auf die Pandemie fort: „Wir waren bereit, auf Tour zu gehen. QUADRA wurde gerade im Februar 2020 veröffentlicht, und im März hat die Welt angehalten. Dann haben wir unsere Energie und unseren Fokus auf die wöchentlichen Online-Sessions verlagert. Wir haben zu Hause gearbeitet. Jeden Mittwoch hatten wir eine Verbindung zu unseren Fans, wir haben unsere Musik gejammt, und es kam ein Album dabei heraus. Es hat sich großartig angefühlt, weil wir die Veränderungen respektieren. Wir haben gelernt, wie man mit der Gegenwart und den Mitteln, die wir in unseren Händen haben, umgeht – und daran wachsen wir. Und wir fühlen uns besser als je zuvor.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.