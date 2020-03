Serj Tankian bezeichnet Trump als „Clown“ und „nutzlos“

Serj Tankian von System Of A Down

Serj Tankian hat US-Präsident Donald Trump für dessen Umgang mit der Corona-Krise kritisiert. Dabei bezeichnete der System Of A Down-Frontmann den allgemein nicht sehr geschätzten Politiker indirekt als „nutzlos“ sowie als „Clown“. Trump scheint die Wirtschaft der Vereinigten Staaten wichtiger zu sein als Menschenleben und liebäugelte zwischenzeitlich sogar damit, die Ausgangsbeschränkungen wieder zu lockern.

Im Video-Interview mit dem neuseeländischen Journalisten David Farrier (siehe unten) sagte Serj Tankian: „Trump ist von sich selbst besessen. Und in seinem Kopf ist die Wirtschaft sein Barometer seiner Präsidentschaft. Also will er nicht, dass die Wirtschaft zusammenbricht, doch selbstverständlich wird sie zusammenbrechen. Auf der ganzen Welt bricht die Wirtschaft wegen dieser ungewollten Ursache zusammen. Alles, was er in seinen Pressekonferenzen sagt, greift auf ihn zurück und, wie gut sich seine Regierung schlägt.

Peinlich Kasper

Oder er macht sich über die Presse lustig, weil sie keine Witze reißt, aber im Grunde macht er sie nieder. Sie würden ihn ersetzen wollen, und es dreht sich alles um seine Wiederwahl. Es dreht sich alles um ihn. Genauso verhält es sich mit [Jair] Bolsonaro in Brasilien [dem dortigen Präsidenten]. Der Kerl ist so gefährlich.“

Allerdings gebe es einen Hoffnungsschimmer in dieser gegenwärtigen Krise, meint Serj Tankian. So würden sich eventuell sogar die eingefleischten Unterstützer dieser rechtsorientierten, populistischen Anführer fragen, wie nutzlos diese Typen eigentlich sind. „Sie sind vollkommen nutzlos. Du schaust dir die Rede von Nikol Pashinyan, dem Premierminister von Armenien, an, du siehst dir andere Reden von formidablen Anführern auf der ganzen Welt an – und dann siehst du dir diese Clowns an. Es ist peinlich.“

