Serj Tankian: Keine Vorschriften

Wo sich viele Bands auf die Fahnen schreiben, sie seien Musiker und nicht Träger politischer Ansichten, geht Serj Tankian schon immer einen ganz anderen Weg. In einem aktuellen Interview mit dem brasilianischen Webzine G1 untermauert der System Of A Down-Sänger und Solokünstler sein recht auf diese Art der Meinungsäußerung.

Empfehlung der Redaktion Serj Tankian: Nichts als die Wahrheit Rock Neben seinem großen Engagement für die sozialpolitischen Themen unseres Planeten hat es Serj Tankian geschafft, eine neue Solo-EP aufzunehmen. „Ich war bereits Aktivist, bevor ich Musik gemacht habe. Und ich spiele viele unterschiedliche Arten von Musik – Klassik ohne Gesang, Jazz, Scores für Filme oder eben auch Rock. Wenn ich etwas Neues schreibe, kann das ein Liebeslied oder ein politisches Stück sein. Wenn es also etwas gibt, das mich sehr beschäftigt, und ich wandle es in einen Song um, kann mir niemand vorschreiben, was ich sage und was nicht.“ Serj Tankian sieht es generell kritisch, wenn Vorschriften gemacht werden.

Serj Tankian: „Wir sind tatkräftige, fühlende Wesen“

„Einem Künstler zu sagen, er soll lediglich seine Musik machen und sich aus der Politik raushalten ist wie einem Journalisten zu sagen, er soll nur Interviews führen und nicht – was weiß ich – die Toilette reparieren oder was auch immer. Das ergibt keinen Sinn. Wir Menschen sind tatkräftige, fühlende Wesen auf diesem Planeten. Wir können in mehr als nur einer Sache gut sein. Und wenn Leute das nicht sind, ist es deren Problem.“

Unter den weiteren Soundtrack-Arbeiten von Serj Tankian finden sich Scores für die Independent-Streifen '1915' und 'The Last Inhabitant'. Weiterhin auch eine Komposition für 'Hardcore Henry' von Ilya Naishuller sowie Game-Soundtracks für 'Midnight Star' und dessen Sequel 'Renegade'.