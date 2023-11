Serj Tankian: Konzerte nicht die Priorität in meinem Leben

Serj Tankian mit System Of A Down 2022 in San Diego

System Of A Down spielen eher selten Konzerte. Das ist mitunter auf Sänger Serj Tankian zurückzuführen. In einem Interview mit Revolver hat der Musiker nun bekräftigt, dass es für ihn mittlerweile keine Priorität mehr darstellt, auf Tourneen zu gehen. Sein Körper und Familienleben würden von dieser Entscheidung profitieren.

Familie geht vor

Letztes Jahr gab Serj Tankian noch an, dass ihn Rückenprobleme vom Touren abhalten würden. Darauf angesprochen, erwiderte der 56-Jährige: „Manche von meinen Rückenthemen sind viel besser, was die Gesundheit angeht. Das ist cool. Ich kümmere mich im Augenblick um ein paar andere Dinge, die von Reisen oder Tourneen beeinflusst werden könnten oder nicht. Es war nicht nicht eine gesundheitsbedingte Entscheidung, weniger unterwegs zu sein, sondern ein Entschluss hinsichtlich des Lebensstils — basierend auf Familie und Vision. Ich war etwa zwanzig Jahre lang auf Tour — mit Unterbrechungen, natürlich. Nicht jedes Jahr.

Und es macht Spaß, ist profitabel und macht viele Leute glücklich. […] Doch nach Jahren dessen und der zugehörigen Reisen ist es eine dieser Sachen, die nicht die Top-Priorität auf der Liste in meinem Leben sind.“ Darauf angesprochen, ob das bedeutet, dass er mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen will, entgegnete Serj Tankian: „Man kann seine Familie mit auf Tour nehmen, wenn es eine kleine Konzertreise ist. Das haben wir auch schon getan, sogar als unser Sohn wirklich klein war. Aber es geht einfach darum, das Leben und das zu priorisieren, was man wirklich machen will.“ Manche würden gerne so lange auf Tour sein, bis sie umfallen. Das sei jedoch nichts für ihn.

