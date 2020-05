Serj Tankian über Corona: Müssen unseren Konsum zügeln

Serj Tankian von System Of A Down

Serj Tankian hat in einem aktuellen Video-Interview für das Tumo Center For Creative Technologies (siehe unten) über die Lehren aus der Corona-Krise philosophiert. Der System Of A Down-Frontmann sprach dabei über die Auswirkungen unserer bisherigen Lebensweise und plädierte dafür, dass wir unseren Konsum zügeln, weg vom Fixpunkt des wirtschaftlichen Wachstums kommen und unseren Lebensstil grundlegend ändern.

„Ich habe einen Kommentar im Internet gehört“, fing Serj Tankian an. „Jemand sagte, die Natur hat uns in unsere Zimmer geschickt uns und uns gesagt, zu überdenken, was wir als Menschheit auf diesem Planeten tun. Unser Konsum, die Art von Energie, die wir nutzen, unser CO²-Abdruck auf dem Planeten. Das ist die wichtigste Lehre für mich aus dieser unfreiwilligen Pause. Es hat angefangen mich denken zu machen, dass unser Richtwert für Fortschritt, für Gesellschaft, für Zivilisation ist nicht nachhaltig.

Neue Leitlinien

Beständiger wirtschaftlicher weltweiter Wachstum in all seinen Parametern ist wirklich nicht nachhaltig. Daher müssen wir uns andere Fixpunkte ausdenken, die uns in die Zukunft leiten. Vielleicht den Glücks-Index, vielleicht den Lebensstil-Index oder einen anderen Index, vielleicht den Gleichheits-Index. Wir müssen auf eine andere Art weitermachen. Ich habe mit einem Freund hier in Neuseeland gesprochen“, fuhr Serj Tankian fort, der seit Mitte der Nuller Jahre dort wohnt. „Wir diskutierten, was normal bedeutet. Wir hatten die Idee, dass normal unsere eigene Auslöschung ist.

Zurück zur Normalität, was nicht nachhaltiges Wachstum angeht, zurückzukehren ist zu unserer Auslöschung zurückzugehen. […] Wir müssen unseren Konsum zügeln. Das bezieht sich auch auf unseren Essenskonsum. Die große Mehrheit des CO² entsteht durch Viehzucht. Tiere zur Nachrungsaufnahme, zum Essen zu halten; die Menge an Land, die dafür verwendet wird; die Menge an Wasser; die Menge an Mais und anderen Essenssubstanzen, die für Tiere auf der ganzen Welt verwendet wird – das hat uns alles wirklich wirklich zurückgeworfen, in Bezug auf die CO²-Abbau-Deadlines, die wir in der nahen Zukunft einhalten müssen.“