Shining: Exklusive Songpremiere von ‘Jag Är Din Fiende’

Das am 05. Januar 2018 erscheinende, zehnte Shining-Album X – VARG UTAN FLOCK (“Wolf ohne Rudel”) ist definitiv keine Fortführung des Wegs, den Niklas Kvarforth mit VII, VIII und IX beschritten hat.

Die von ihm selbst angekündigte “direkte Anknüpfung an V – HALMSTAD” bewahrheitet sich – zumindest, was den apokalyptisch-selbstzerstörerischen und hoffnungslosen Aspekt angeht.

Doch macht euch selbst ein Bild mit dem ersten dunklen Boten des zehnten Albums der schwedischen Depressive-Metaller, der am 24. November 2017 auch als Vinyl-10″-Single namens FIENDE erscheinen wird (B-Seite: The Coffinshakers-Cover-Version von ‘No Rest For The Wicked’).

Hört hier die exklusive Songpremiere von ‘Jag Är Din Fiende’ (“Ich bin dein Feind”):

Niklas Kvarforth sieht diesen Song als “alles, was Shining musikalisch repräsentiert. Eine kompromisslose Mischung aus Hochs und Tiefs mit einer düsteren Atmosphäre grausamen Unbehagens. Textlich geht es um den Bedarf und die Bedeutung von Vergeltung. Das gesamte Album ist erfüllt von alptraumhafter Bosheit und pechschwarzem Hass, was auf unseren früheren Alben noch nicht so deutlich hervorgekommen ist. Uns steht ein Krieg bevor, und das ist unser Statement dazu.”