Shylmagoghnar: Exklusive Videopremiere zu ‘As All Must Come To Pass’

Mit ihrem Namen Shylmagoghnar lässt die Band aus den Niederlanden ihre Fans sicher so manches mal verzweifeln, wenn diese versuchen auf Konzerten mitzubrüllen.

Dahinter verbirgt sich ein Musikerduo, dessen Klänge sich zwischen Progressive und Atmospheric Black Metal bewegen.

Vier Jahre nach der Veröffentlichung ihres Debüts EMERGENCE folgt mit TRANSCIENCE das zweite Werk der beiden Holländer Nimblkorg und Skirge am 29. Juni. ‘As All Must Come To Pass’ ist ein Track des Albums, welches Nimblkorg wie folgt ankündigt:

„Obwohl die Zeit in unbekannte Richtungen fließt, scheint eines gewiss: ‘All Must Come To Pass’. Wir freuen uns sehr, unser erstes offizielles Musikvideo von unserem Künstler und Freund Minghao Xu präsentieren zu dürfen. Wir hoffen, dass ihr das Video und die Musik genießen werdet!“

Sehr hier die exklusive Videopremiere zu ‘As All Must Come To Pass’: