Silverstein: Exklusive Songpremiere von ‘Whiplash’

Foto: Rise Records, Promo. All rights reserved.

Am 14. Juli 2017 erscheint via Rise Records das achte (!) Album der Post Hardcore-Veteranen Silverstein, die zu Kanadas erfolgreichsten Rock-Bands der letzten zwanzig Jahre gehören. Die Songs auf DEAD REFLECTION sind teils um einiges düsterer/metallischer als zuvor – Gitarrist Paul Marc Rousseau ist nach einem New York-Besuch bei Mutoid Man-Gitarrist Steve Brodsky auf ein neues Gitarren-Tuning umgestiegen.

Schlagzeuger Paul Koehler über den vierten vorab präsentierten Song ‘Whiplash’: “Das ist einer meiner Lieblings-Songs von DEAD REFLECTION, und er wird sicher einen Stammplatz in unserer Live-Setlist bekommen. Ich finde, er repräsentiert hervorragend, was euch auf dem Album erwarten wird – starke Melodien, dicke Riffs und interessante Rhythmen. Hört euch ‘Whiplash’ an und macht euch bereit für DEAD REFLECTION!”

Seht hier exklusiv die Songpremiere von ‘Whiplash’:

Bis inklusive zum 06.08.2017 befinden sich Silverstein noch auf der Vans Warped Tour durch die USA, und im September/Oktober folgt dann die “For The Fans”-Tournee, für die bereits jetzt drei Konzerte ausverkauft sind.

SILVERSTEIN

“For The Fans”-Tour 2017

29.09. Köln, Gebäude 9 (ausverkauft)

30.09. Münster, Gleis 22 (ausverkauft)

01.10. Bremen, Tower

02.10. Hamburg, Logo

04.10. Hannover, Chez Heinz

05.10. Berlin, Cassiopeia

06.10. Leipzig, Naumanns

07.10. Dresden, Puschkin

08.10. Dortmund, FZW

10.10. Wiesbaden, Schlachthof

11.10. Trier, Mergener Hof

12.10. Würzburg, Café Cairo

13.10. Erlangen, E-Werk

14.10. München, Kranhalle (ausverkauft)

