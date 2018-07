Skeletonwitch: Hört exklusiv vorab das neue Album im Stream

Außerwelt spielen Post Metal, der Genre-Grenzen unkonventionell verschwimmen lässt mit Blastbeats, modernen Black Metal-Elementen sowie Post Rock- und Doom-Parts.

Nach ihrem Debüt OUR LIVES OUT OF BALANCE (2014) und einem Wechsel am Schlagzeug kommt am 22.6.2018 das zweite Außerwelt-Album TRANSITIONS. Musikalisch im Post Metal verhaftet, doch mit ganz eigener Melodic Death-Note. Sänger Stefan Seehütter dazu: "In ‘Isolate The Sun’ geht es um Kräfte, die zugleich konstruktiv, als auch destruktiv sein können. Eben wie die Sonne. Sie ist die Quelle allen Lebens, kann es aber auch gnadenlos vernichten. ‘Vernal Equinox’ bezeichnet den astronomischen Beginn des Frühlings und somit die Rückkehr des Lichts und des Lebens. Ein Sinnbild für die Hoffnung, denn im kosmischen Zyklus wird nach jedem harten Winter auch…