Skid Row: Lzzy Hale schließt permanenten Einstieg aus

Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale (hier am 18. März 2024 in Auckland, Neuseeland) schließt weitere Skid Row-Gigs nicht aus

Halestorm-Wirbelwind Lzzy Hale hat gerade vier Auftritte am Mikro von Skid Row absolviert — in Vertretung des aus gesundheitlichen Gründen abgewanderten Sängers Erik Grönwall. In den Sozialen Medien zieht die Musikerin nun ein Fazit. So habe das Erlebnis zwar ihr Leben für immer verändert, doch kommt aktuell eine permanente Rolle bei den Heavy-Rockern Rachel Bolan (Bass), Rob Hammersmith (Drums) sowie Dave „Snake“ Sabo und Scotti Hill (beide Gitarre) nicht in Frage.

Erfahrung fürs Leben

„Meine Seele brummt noch immer von dem verrückten Ritt, auf dem ich gerade war“, gibt sich Lzzy Hale aus dem Häuschen. „Vielen lieben Dank an Rachel, Snake, Scotti, Rob, ihre fantastische Crew und die gesamte Skid Row-Fan-Schar dafür, dass sie auf mich vertraut haben. Danke, dass ihr mich in eure Sippe aufgenommen und mir erlaubt habt, einen Moment lang innerhalb eures Vermächtnisses zu leben. Was anfing, indem Freunde Freunden helfen, blühte zu etwas auf, das größer war, als jeder von uns es sich hätte träumen lassen.

Ich sprudele über vor Dankbarkeit. Diese Erfahrung, tief bei Skid Row einzutauchen, hat mir die seltene Möglichkeit gegeben, meine Liebe für diese Männer, die ich Freunde nennen darf, zu vertiefen. Und die seelenverbindenden Augenblicke, die wir zusammen musikalisch erschaffen haben, werden für immer in mir weiterleben. Und obgleich mich diese konkrete Zeit in meinem Leben davon abhält, mich zu einer permanenten Rolle bei Skid Row zu verpflichten, reiche ich meine offizielle Anfrage ans Universum dafür ein, dass wir uns irgendwann mal wieder zusammentun können.“

—

