Skid Row wollen keine Reunion mit Sebastian Bach

Lange Zeit galt Skid Row-Bassist Rachel Bolan als der einzige erbitterte Gegner bezüglich einer Reunion mit Ur-Sänger Sebastian Bach. Wie er nun erklärte, sei er mit dieser Haltung keinesfalls allein. Auch seine Kollegen Dave Sabo (Gitarre) und Scotti Hill (Gitarre) würden sich dieser Option verschließen.

Skid Row: Rachel Bolan schließt Reunion aus

Empfehlung der Redaktion Skid Row: Keine Reunion der klassischen Besetzung Hard Rock Die Skid Row-Urgesteine Dave "Snake" Sabo und Sebastian Bach sind weiterhin miteinander verkracht. Sabo wurde nun erneut nach einer Reunion gefragt. Im Interview mit Tulsa Music Stream erklärte Rachel, dass Skid Row, anders als von einigen Seiten behauptet, nicht weitaus mehr Geld verdienen würden, wenn Sebastian Bach in die Band einsteige. Aber das scheint nicht der einzige Grund zu sein, warum sich der Bassist konsequent gegen eine Wiedervereinigung ausspricht. Mit dieser Haltung ist er nicht allein. „Das bin nicht nur ich. Wir drei – die Gitarristen Dave „Snake“ Sabo, Scotti Hill und ich – haben alle das Gleiche gefühlt. Es ist einfach nicht das, was wir wollen.

Viele Leute sagen: ‚Du kannst auf diese Weise viel mehr Geld verdienen‘ – nun, nicht viele Leute, aber ein paar Leute – und es ist nicht viel mehr. Es ist wirklich nicht viel mehr. Ich werde über niemanden Unsinn reden. Die Trennung von Sebastian ist einfach passiert. Aber jetzt sind wir glücklich und bewegen uns ununterbrochen in eine Vorwärtsrichtung. Und es ist großartig. Es macht viel Spaß, so lange Karriere zu machen.“

Nachdem sich Skid Row und Sebastian Bach 1996 trennten, blieb der Posten des Sängers eine leidige Position in der Band. Im Lauf der Jahre wechselte häufig der Frontmann, an die alten Erfolge konnte aber keine der Neubesetzungen anknüpfen. Erst der 2022 bei Skid Row eingestiegene Erik Grönwall, der zuvor bei H.E.A.T. sang, konnte der Truppe zu alter Stärke verhelfen. Auch das anschließende Album THE GANG’S ALL HERE konnte die Kritiker überzeugen.

