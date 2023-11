Slayer: Gary Holt ist nicht in Kerry Kings neuer Band

Gary Holt bestreitet, Teil der Band von Kerry King zu sein

Kerry Kings neue Solo-Band soll ihren ersten Auftritt auf dem Welcome To Rockville-Festival 2024 haben, und natürlich möchte jeder wissen, wer denn nun tatsächlich – abgesehen von Kerry King – in der Band ist. Bisher wissen wir im Grunde nur, dass der ehemalige Slayer-Schlagzeuger Paul Bostaph definitiv Teil der Formation ist. Über die Jahre hielt sich ebenfalls hartnäckig das Gerücht, dass auch Gitarrist Gary Holt von Exodus und Slayer sowie Pantera-Sänger Phil Anselmo dabei sein könnten.

Nach Angaben eines Fans, der an einem Exodus-Meet-and-Greet am 17. November teilgenommen hat sagte Holt jedoch, dass er nicht Teil von Kings Band sei. Zumindest berichteten das die Kollegen von Blabbermouth. Auf die Frage des Fans antwortete Holt angeblich: „ Da bin ich nicht involviert. Ich habe nichts Geschriebenes gehört, nichts Aufgenommenes gehört. Ich bin nicht dabei. Außerdem habe ich zu viel zu tun.“ Ob das nun wahr ist oder sich nur um einen Marketing-Trick handelt, bleibt abzuwarten. Aber Holt meldete sich anschließend via Instagram, dass er definitiv nicht dabei ist – daher ist seine Beteiligung tatsächlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen.

Was wir von Kings neuem Projekt erwarten können, erklärte der Gitarrist in einem Interview von 2022. Kerry King sagte damals: „Ihr kennt mich, also wisst ihr, wie es klingen wird. Ich habe letztens einem Kumpel einen neuen Song vorgespielt und ihm gesagt: ‚Wenn es etwas gibt, das ich in den letzten Jahren geschrieben habe, das nach Slayer klingt, dann ist es das.‘ Und er sagte: ‚Das könnte genauso gut von jeder Slayer-Platte stammen.‘ Tatsächlich habe ich dieses Riff backstage bei einem Slayer-Konzert geschrieben. Wir gingen zur Bühne, und ich holte mein Handy raus und nahm es auf, damit ich es nicht vergesse.“ Fans von Slayer sollten demnach also bei Kings neuem Projekt auf ihre Kosten kommen.

