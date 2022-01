Slayer: Kerry King kauft Wohnung in New York für 3,65 Mio. $

Man kann dem ehemaligen Slayer-Gitarristen Kerry King und seiner Gattin Ayesha King zum neuen Eigenheim gratulieren. Wie METAL HAMMER im Herbst 2021 berichtete, ist das Paar zuletzt von Las Vegas nach New York umgezogen. Nun haben sich die beiden eine neue schicke Bude geleistet, schreibt die „New York Post“. Dafür mussten die Eheleute beachtliche 3,65 Millionen Dollar (rund 3,2 Millionen Euro) auf den Tisch legen.

Heimkehr

Konkret handelt es sich um eine Immobilie im angesagten Szeneviertel Tribeca, das in Lower Manhattan liegt. Das Domizil ist ziemlich genau 327 Quadratmeter groß und war lediglich 45 Tage auf dem Markt. Kerry King und Ayesha dürfen dafür zusätzlich 4.572 Dollar (circa 4.000 Euro) Hausgeld im Monat berappen. Wer daran interessiert ist, wie das neue Eigenheim des Ex-Slayer-Riffers von innen aussieht, findet ein paar beeindruckende Fotos im Artikel der „New York Post“.

Vergangenen November machte Ayesha King die Neuigkeit ihres Umzugs in den Big Apple öffentlich. So schrieb sie in den Sozialen Medien: „Ich nehme an, es ist an der Zeit, euch allen zu sagen, dass der King und ich nach New York City gezogen sind. Zurück nach Hause für mich. Ich freue mich darüber, wieder meiner Familie nahe zu sein. Ich dachte mir, ich bin komme lieber dem Freund irgendeines Bekannten zuvor, der es von einem Typen gehört hat und es verkündet und denkt, er ist cool. Meine Zeit an der Westküste habe ich 18 Jahre lang abgesessen. Nun ist es Zeit, wieder zurück in der besten Stadt auf der Welt zu sein.“