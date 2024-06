Slipknot: Eloy wollte als Einziger mit uns proben, sagt Corey

Slipknot haben zuletzt bekanntlich Eloy Casagrande als neuen Schlagzeuger in ihren Reihen begrüßt. Wie nun Frontmann Corey Taylor und Gitarrist Jim Root in einem Interview mit Revolver verrieten, war der ehemalige Sepultura-Drummer der einzige Kandidat auf die Nachfolge von Jay Weinberg, der sich der Gruppe im Proberaum stellen wollte.

Schnell beeindruckt

„Eloy war der Einzige, der mutig genug war, um mit uns in den Proberaum zu gehen“, eröffnet Slipknot-Organ Taylor. „Es gab eine Handvoll anderer Leute, die wir uns angeschaut haben. Und keiner davon wollte mit uns jammen. Sie wollten einfach nur ihr eigenes Ding machen und es einschicken — so wie bei TikTok. Wir dachten uns nur: So läuft das aber nicht, Jungs. Eloy hat seinen Terminplan angepasst, um uns zu treffen. Er war so scharf darauf, mit uns zu jammen und zu sehen, was passieren würde, dass wir unmittelbar nur dadurch allein beeindruckt waren. Die Wahl fiel nicht sofort auf ihn. Ihn kennenzulernen war genauso wichtig wie mit ihm zu jammen.“

Jim Root seinerseits wusste zu berichten, dass Casagrande verrückt nach dem Schlagzeug ist. „Er ist ein total cooler Kerl. Echt ruhig, aber er lebt, isst und atmet einfach die Drums. Wenn er einen faulen Moment hat, trommelt er auf einer Übungsplatte oder einem Übungsschlagzeug herum. Ich habe mir kürzlich eine neue Bude gekauft, die ein winziges Demo-Studio angeschlossen an die Garage hat. Eloy und VMan [Slipknot-Bassist Alessandro Venturella — Anm.d.A.] haben mich für eine Woche zwischen den Rockville- und Sonic Temple-Festivals besucht. Und Eloy fragte, ob es möglich ist, dass er in dem Raum mit den Drums schläft.

Buchstäblich am nächsten Morgen um 7 Uhr habe ich Schlagzeug aus meinem Studio heraus gehört. Er ist eine Art Jedi-Schlagzeug-Meister, was mich wiederum inspiriert. Er bringt mich dazu, ein besserer Gitarrist zu sein, um an seine Fähigkeit heranzureichen.“