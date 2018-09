Slipknot planen Rerelease zu ALL HOPE IS GONE

ALL HOPE IS GONE ist das vierte Studioalbum der Maskenband Slipknot und erschien im August 2008. Perkussionist M. Shawn „Clown“ Crahan gab nun bekannt, dass die Band eine Wiederveröffentlichung des Albums plant. Diese wird einiges an Bonusmaterial enthalten. Wann Genau mit der Neuauflage zu rechnen ist, gab die Band noch nicht bekannt.

Im Gespräch mit dem Des Moines Register erzählte Crahan, dass er bisher nicht viel von Jubiläumswiederveröffentlichungen gehalten habe, sich seine Meinung dahingehend jedoch geändert hätte: „Ich arbeite an ALL HOPE IS GONE und benutze das Material, das ich damals nie jemandem gezeigt hätte. Jetzt kann ich sagen: ‘Wow. Die Fans müssen das hören.’“