Die „Old School“-Richtlinie schwebt generell über allem, was Sodom tun. Bei THE ARSONIST trieben die Ruhrpotthelden ihr Motto weiter auf die Spitze und nahmen das Schlagzeug komplett analog auf 24-Spur-Band auf. Die Band spielte zwar – gegen den Wunsch ihres Produzenten – nicht alles live zusammen ein, aber Merkel musste möglichst fehlerfreie Durchgänge absolvieren, da keine digitale Nachbearbeitung vorgesehen war.

Angelripper scheute keine Kosten und Mühen, um seine Vision umzusetzen: „Ich wollte den Drumsound so haben, wie ein Schlagzeug wirklich klingt. Im Gegensatz zu vielen anderen Bands, die Plug-ins, Trigger oder Signale benutzen, klingt der Drumsound nun wie im Proberaum. Mit so etwas experimentiere ich gerne, auch wenn es etwas teurer wird. Ähnliches gilt für die Gitarrenaufnahmen: Mit Mikrophonen aufzunehmen, birgt eine gewisse Magie, es steckt ein besonderer Spirit darin.“

„Die ziehen ihr Ding durch“

Das klare Bekenntnis zur eigenen Old School-Identität gehört laut Angelripper längst zum Image der Gelsenkirchener dazu. „Sodom sind wahrscheinlich die einzige Band, die sich im Lauf von über 40 Jahren nicht geändert hat. Mittlerweile honorieren die Fans das auch, weil sie feststellen: Die ziehen ihr Ding durch, passen sich nicht an und schauen nicht, was kommerziell erfolgreichere Bands tun. Wir machen genau diese Musik, weil wir Spaß daran haben und sie lieben.“

